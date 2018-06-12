В досрочном голосовании на местных выборах участвовали 20,14% избирателей

8-9 июня состоялось досрочное голосование на местных выборах, которые пройдут 13 июня. Как сообщили в Центральной избирательный комиссии, на участки для голосования пришли 8 млн 640 тыс. человек - 20,14% зарегистрированных избирателей. Это почти вдвое больше, чем на предыдущих местных выборах в 2014 году. На первом месте по уровню явки провинция Чолла-Намдо, где в досрочном голосовании приняли участие 31,73% избирателей. Самый низкий уровень - 16,43% - в городе Тэгу. При этом в досрочном голосовании на дополнительных выборах в Национальное собрание, проходивших в 12 округах, приняли участие 21,07% избирателей.









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