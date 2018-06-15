Граждане РК сталкиваются с проблемами при осуществлении покупок за рубежом

На фоне роста покупок, осуществляемых южнокорейцами на зарубежных торговых сайтах, растёт количество заявок о нанесённом им ущербе. По данным Корейского агентства по правам потребителей, в прошлом году были зарегистрированы 1.463 соответствующие жалобы. Это в три раза больше, чем в 2016 году. Только за первые пять месяцев этого года поступили 1.306 таких заявок. Они связаны не только с качеством приобретаемых товаров, но также с ущербом, имеющим отношение к услугам по приобретению авиабилетов и бронированию номеров в гостиницах.









