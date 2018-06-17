С 13 июля по 26 августа в столичных прибрежных парках на реке Ханган можно устроить кемпинг

Опубликовано : 2018-06-14 12:10:31 Обновлено : 2018-06-14 12:16:37

С 13 июля по 26 августа в столичных прибрежных парках на реке Ханган можно устроить кемпинг

С 13 июля по 26 августа в столичных прибрежных парках на реке Ханган можно устроить кемпинг. Об этом сообщили в четверг в мэрии Сеула. Цель данного плана состоит в том, чтобы удовлетворить растущий спрос жителей столицы на данный вид отдыха. 15 июня столичная администрация начнёт приём заявок на аренду площадок в период с 13 июля по 20 августа, а со 2 июля будут приниматься заявки на аренду площадок с 21 по 26 августа. Стоимость аренды площадки составит 25 тыс. вон или около 23 долларов по пятницам, субботам и воскресеньям и 15 тыс. вон или 14 долларов по будням. При этом мэрия Сеула предоставит арендаторам палатки и всё необходимое оборудование.  





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