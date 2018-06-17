С 14 сентября в южнокорейских школах будет введён запрет на продажи напитков с высоким содержанием кофеина

Опубликовано : 2018-06-14 13:16:05 Обновлено : 2018-06-14 16:41:01

С 14 сентября в южнокорейских школах будет введён запрет на продажи напитков с высоким содержанием кофеина

С 14 сентября во всех южнокорейских школах будет введён запрет на продажу напитков с высоким содержанием кофеина. Об этом сообщили в четверг в Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктови лекарственных средств. Цель поправок состоит в том, чтобы подрастающее поколение страны имело более здоровые пищевые привычки. В южнокорейских школах имеются кофейные автоматы для преподавателей, но их часто используют школьники, чтобы справиться с сонливостью. После ввода в действие профильного закона подобные кофейные автоматы в южнокорейских школах должны будут убраны.   





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