В РК отметили 18-ю годовщину Совместной декларации Юга и Севера от 15 июня

Опубликовано : 2018-06-15 16:28:18 Обновлено : 2018-06-15 16:49:30

В РК отметили 18-ю годовщину Совместной декларации Юга и Севера от 15 июня

В пятницу в Сеуле состоялась торжественная церемония по случаю 18-й годовщины принятия Совместной декларации Юга и Севера от 15 июня 2000 года. В рамках мероприятия организована выставка мирного воссоединения и концерт. Кроме того, к знаменательной дате подготовлена резолюция. В церемонии приняли участие представители правительства и политических сил, в том числе мэр Сеула Пак Вон Сун. Декларация была принята по итогам межкорейского саммита, в котором приняли участие тогдашние президент РК Ким Дэ Чжун и северокорейский лидер Ким Чен Ир. В документе выражено стремление сторон к активизации обменов и сотрудничества в различных сферах.   





[Photo : YONHAP News]

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