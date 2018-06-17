В РК обостряется проблема нелегалов

Количество иностранцев, находящихся в РК незаконно, превысило 300 тыс. человек. По данным министерства юстиции, по состоянию на конец мая показатель составил 312.346 человек. Это на 24,4% больше, чем в конце прошлого года. Такое увеличение связано с тем, что 52 тыс. иностранцев въехали в рамках безвизового режима, который был введён с рядом стран для привлечения туристов. В частности, на время проведения зимней Олимпиады в Пхёнчхане до апреля безвизовый режим был разрешён для групповых туристов из Индонезии, Вьетнама и Филиппин. Для решения обострившейся проблемы министерство усилило работу по выявлению и наказанию брокеров, помогающих иностранцам попасть в страну нелегально, а также занимающихся их трудоустройством.











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