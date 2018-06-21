РК - лидер по количеству проводимых международных мероприятий

Опубликовано : 2018-06-18 10:20:38 Обновлено : 2018-06-18 10:38:46

РК - лидер по количеству проводимых международных мероприятий

РК второй год подряд заняла первое место по количеству проводимых в стране международных мероприятий. Об этом говорится в соответствующем докладе Союза международных ассоциаций (UIA). Указывается, что в прошлом году в РК было организовано 1.297 таких мероприятий, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Данный рейтинг составляется с 1960 года среди 57 стран. Под критерий рейтинга подпадают мероприятия, которые проводятся иностранной организацией более одного дня, либо  местной организацией или местным филиалом международного учреждения в течение трёх и более дней. При этом на иностранцев должно приходиться более 40% участников. Кроме того, в самом мероприятии должны принимать участие от пяти и более иностранных государств. Отметка Сеула выросла на 31%, составив 688 мероприятий. По этому показателю южнокорейская столица заняла третий год подряд третье место в мире. Лидером списка стал Сингапур с показателем 877. На втором месте Брюссель. После Сеула в рейтинге следуют Вена и Токио.   


[Photo : YONHAP News]

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