В Сеуле откроется Центр по правам пожилых людей ASEM

Опубликовано : 2018-06-25 11:32:04 Обновлено : 2018-06-25 11:58:49

В Сеуле откроется Центр по правам пожилых людей ASEM

В Сеуле будет открыт первое в мире международное учреждение по вопросам прав пожилых людей. 25 июня Национальный комитет по правам человека сообщил, что 26 июня в Сеульском глобальном центре состоится открытие Центра по правам пожилых людей ASEM (Азиатско-европейское совещание) - AGAC. Данный центр будет решать проблемы старения в странах-членах организации ASEM, разрабатывая меры и обмениваясь опытом разных стран в вопросе обеспечения и укрепления прав пожилого населения. В 2014 году Национальный комитет по правам человека предложил проект, включающий создание вышеуказанного центра. В 2016 году на 11-й конференции ASEM было принято решение о создании центра в РК.

[Photo : KBS News]

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