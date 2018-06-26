Наиболее часто жертвами жары становятся люди старшего возрастаVideo

Опубликовано : 2018-06-25 16:25:04 Обновлено : 2018-06-26 10:17:36

Четыре из десяти случаев недугов, связанных с перегревом, возникают во второй половине дня на открытом воздухе. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в течение последних пяти лет было зарегистрировано около 6,5 тыс. человек, у которых диагностированы недомогания, связанные с перегревом. 40% таких случаев пришлись на людей, которые работали в поле или занимались делами на открытом воздухе с 12 часов дня до 5 часов вечера. 56% пострадавших - это люди старше 50 лет. 76% погибших  - это представители возрастной категории старше 50 лет. В этом году зарегистрировано 113 пострадавших от жары. Ожидается, что с июля их количество резко возрастёт.   



[Photo : KBS News]

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