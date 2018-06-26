В аэропортах РК закроют или перенесут курительные комнаты

В аэропортах РК места для курения внутри помещений будут поэтапно закрыты, а находящиеся вне здания перенесут в малолюдные места. Как сообщили в Корейской корпорации аэропортов, соответствующий проект коснётся 14 аэропортов по всей стране. В терминалах внутренних рейсов места для курения в помещениях будут полностью закрыты, а объекты на открытом воздухе перенесены. В международных терминалах объекты будут перенесены либо модернизированы. Руководство аэропорта Чечжу попросило сделать исключение в их отношении, объяснив это необходимостью обеспечить максимальный уровень комфорта для всех пассажиров, а также частыми случаями откладывания рейсов. Но власти указали на невозможность каких-либо исключений. Корпорация намерена завершить проект в следующем году.









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