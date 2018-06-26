В РК растёт количество пострадавших от укусов клещей Гемафизалиса

Опубликовано : 2018-06-26 10:41:03 Обновлено : 2018-06-26 10:47:15

В РК растёт количество пострадавших от укусов клещей Гемафизалиса

В провинции Чолла-Пукто зарегистрирован пятый в этом году случай укуса клеща Гемафизалиса с летальным исходом. 25 июня от укуса клеща скончалась 64-летняя жительница уезда Ванчжу-гун, у которой была диагностирована лихорадка с синдромом тромбоцитопении. Уровень смертности в результате данного заболевания составляет 20%. При этом наиболее часто случаи заражения фиксируются в период с апреля по июнь. Всего в этом году зарегистрированы девять заражённых. Это на четыре человека больше, чем за тот же период прошлого года. Учёные отмечают тенденцию к постепенному увеличению данного показателя из-за изменения климата.   



[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>