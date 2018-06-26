В РК растёт количество пострадавших от укусов клещей Гемафизалиса

В провинции Чолла-Пукто зарегистрирован пятый в этом году случай укуса клеща Гемафизалиса с летальным исходом. 25 июня от укуса клеща скончалась 64-летняя жительница уезда Ванчжу-гун, у которой была диагностирована лихорадка с синдромом тромбоцитопении. Уровень смертности в результате данного заболевания составляет 20%. При этом наиболее часто случаи заражения фиксируются в период с апреля по июнь. Всего в этом году зарегистрированы девять заражённых. Это на четыре человека больше, чем за тот же период прошлого года. Учёные отмечают тенденцию к постепенному увеличению данного показателя из-за изменения климата.









[Photo : KBS News]