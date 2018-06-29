25 июня управление провинции Чечжудо по делам иностранцев и миграционным вопросам приступило к рассмотрению заявок на получение статуса беженцев, поданных выходцами из Йемена. Заявки подали 549 йеменцев, и 486 из них находятся на Чечжудо. Проверка заявки одного человека занимает не менее шести часов, поэтому процедуру проверки проходят 2-3 человека в день. На проверку всех йеменцев на острове Чечжудо уйдёт 6-8 месяцев. После проверки составляется итоговый доклад и принимается решение о признании статуса беженца или разрешении остаться в стране из гуманитарных соображений. В случае отказа можно подать апелляцию. Сотни йеменцев оказались на острове Чечжудо благодаря безвизовому режиму, действовавшему в рамках привлечения туристов. Между тем, в Йемене с марта 2015 года идёт гражданская война, которая привела к появлению 2 млн беженцев.









[Photo : KBS News]