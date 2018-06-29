Региональные власти увеличивают поддержку рождаемости

Опубликовано : 2018-06-27 11:01:55 Обновлено : 2018-06-27 11:19:17

Региональные власти увеличивают поддержку рождаемости

В прошлом году региональные власти проводили 2.169 программ по поддержке рождаемости, что на 44,7% больше, чем в 2016 году. Об этом 27 июня сообщили в министерстве здравоохранения и соцобеспечения. Речь идёт о финансовой поддержки во время родов и после них, создании обучающих курсов грудного вскармливания, курсах для супругов, планирующих завести детей, поддержке международных браков и других. Наибольшее количество программ – 366 приходятся на провинцию Кёнгидо. Далее следуют провинция Кёнсан-Пукто – 227 и Сеул – 224. В прошлом году поддержку при родах получили 2 млн 410 тыс. человек.  



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