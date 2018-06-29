В апреле в РК вновь понизилась рождаемостьVideo

Опубликовано : 2018-06-27 11:39:23 Обновлено : 2018-06-28 11:09:03

В апреле этого года в РК зарегистрированы 27.700 новорождённых, что на 8,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления. Показатель падает ниже уровня в 20 тыс. детей впервые с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Количество умерших выросло на 3,9%, составив 24 тыс. человек. Это максимальный уровень за апрель с 1981 года. Таким образом, чистое увеличение населения составило лишь 3.700 человек, что почти вдвое меньше, чем в апреле прошлого года. Одной из главных причин снижения рождаемости является уменьшение численности населения чуть старше 30 лет. Именно эта категория наиболее продуктивна в вопросе рождаемости. Количество новых браков выросло на 2,5%, достигнув 26 тысяч Число разводов увеличилось на 10,1% до 8.700.   


[Photo : KBS News]

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