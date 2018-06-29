Спецпрокурор по делу Druid King приступил к работе

Опубликовано : 2018-06-27 14:33:53 Обновлено : 2018-06-27 15:26:31

Спецпрокурор по делу Druid King приступил к работе

27 июня команда спецпрокурора по расследованию скандала вокруг политических комментариев блогера Druid King Хо Ик Бома приступила к работе. Специальный прокурор должен установить, действительно ли команда Druid King делала массовый вброс комментариев в интернете перед президентскими выборами, проводившимися в мае прошлого года. Во-вторых, речь идёт о сотрудничестве Druid King с действующими политиками. Команда спецпрокурора состоит из 13-ти человек. Однако пока не набрана команда из 35 специальных следователей и 35 госслужащих, которые будут содействовать следствию. Прокурор и его помощники должны будут проверить около 47 тыс. страниц дела, 6600 документальных следственных видеозаписей. 20 дней выделяется на подготовку к расследованию, которое будет длиться 60 дней. В случае необходимости срок расследования может быть продлён ещё на 30 дней.  





[Photo : YONHAP News]

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