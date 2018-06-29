Представители профсоюзов примут участие в обсуждении МРОТ на 2019 год

Корейская конфедерация профсоюзов решила возобновить переговоры об определении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год. Такое решение было принято в ходе состоявшегося 27 июня заседания исполнительного комитета конфедерации. В соответствии с ним, основные моменты, касающиеся размера минимальной оплаты труда на следующий год, обсуждены с Демократической партией Тобуро. Ранее представители комиссии по минимальной оплате труда заявляли, что МРОТ на следующий год может быть определён без участия представителей профсоюзов, которые отказывались посещать заседания комиссии. Основные разногласия членов комиссии касались поправок в закон о минимальной оплате труда, которые были приняты Национальным собранием 28 мая.









[Photo : KBS News]