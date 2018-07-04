Сильные дожди в РК привели к жертвам

Сильнейшие дожди, вызванные влиянием тайфуна Prapiroon, которые прошли в минувшие выходные дни на всей территории РК, привели к жертвам. 1 июля Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами сообщил, что в понедельник утром в уезде Посон-гун и провинции Чолла-Намдо селевый поток смыл пожилую женщину. В настоящий момент она находится в больнице. 30 июня в уезде Ёнгван-гун той же провинции уроженку Таиланда, работавшую в поле, ударила молния. Пострадавшая скончалась в больнице. На побережье той же провинции и в уезде Сочхон-гун провинции Чхунчхон-Намдо от дождей пострадали семь человек. В разных районах страны повреждены или затоплены 66 домов, затоплены 4.528 гектаров сельскохозяйственных угодий, под водой оказались 22 автомобиля. Временно закрыты пешие маршруты в 19 национальных парках.











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