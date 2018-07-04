Более 90% населения РК проживают в городах

Общая площадь сухопутной территории РК составляет 106.108,8 кв км. 91,82% населения проживают в городах. Об этом говорится в представленном 2 июля докладе министерства сухопутных территорий и транспорта за 2017 год. Отмечается, что 16,6% площади страны приходится на города. В городских районах 15,14% - это жилые зоны, 1,88% - торговые объекты, 6,7% - промышленная зона, 71,54% - зелёная зона, не отнесённые к какой-либо категории территории - 4,74%. Ежегодно площадь жилых районов увеличивается.









[Photo : KBS News]