Ущерб от тайфуна Prapiroon растёт

К настоящему моменту ухудшение погоды вследствие тайфуна Prapiroon привело к гибели трёх человек. Один человек получил травму, ещё один числится пропавшим без вести. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, представленным 2 июля, 31 июня в результате камнепада, вызванного ливнями, в уезде Понхва-гун провинции Кёнсан-Пукто скончался 61-летний водитель грузового транспорта. Кроме того, в этот день было обнаружено тело 74-летнего мужчины, пропавшего 28 июня в Кванчжу. До этого 30 июня от удара молнии скончалась гражданка Таиланда, работавшая в поле. 13 автодорог частично затоплены или повреждены. По всей стране ограничен доступ к пешеходным маршрутам для туристов в различных парках. Откладываются рейсы морских судов.













[Photo : KBS WORLD Radio]