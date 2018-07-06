Ущерб от тайфуна Prapiroon растёт

Опубликовано : 2018-07-03 15:43:42 Обновлено : 2018-07-03 16:08:29

Ущерб от тайфуна Prapiroon растёт

К настоящему моменту ухудшение погоды вследствие тайфуна Prapiroon привело к гибели трёх человек. Один человек получил травму, ещё один числится пропавшим без вести. По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, представленным 2 июля, 31 июня в результате камнепада, вызванного ливнями, в уезде Понхва-гун провинции Кёнсан-Пукто скончался 61-летний водитель грузового транспорта. Кроме того, в этот день было обнаружено тело 74-летнего мужчины, пропавшего 28 июня в Кванчжу. До этого 30 июня от удара молнии скончалась гражданка Таиланда, работавшая в поле. 13 автодорог частично затоплены или повреждены. По всей стране ограничен доступ к пешеходным маршрутам для туристов в различных парках. Откладываются рейсы морских судов.   





[Photo : KBS WORLD Radio]

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