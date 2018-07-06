Asiana Airlines испытывает проблемы с бортовым питанием

Опубликовано : 2018-07-03 15:48:08 Обновлено : 2018-07-03 16:08:48

Asiana Airlines испытывает проблемы с бортовым питанием

Южнокорейский авиаперевозчик Asiana Airlines третий день не может справиться с перебоями в поставках бортового питания для международных рейсов. В результате рейсы либо задерживаются, либо осуществляются без питания пассажиров. В первой половине 3 июля было зафиксировано 13 таких случаев, а 2 июля - 20. Ситуация улучшилась, если сравнивать с тем, что 1 июля такие проблемы возникли относительно 87 рейсов. В компании надеются нормализовать снабжение в течение двух суток. Проблема возникла после того, как на фабрике компании, с которой был подписан новый контракт на предоставление питания, возник пожар, и поставки были сорваны. Поэтому в срочном порядке пришлось искать временных поставщиков, которые оказались не готовы поставлять 25 тыс. порций питания в сутки. Компания выдаёт пассажирам, не получившим питания, купоны стоимостью в 30 долларов.    




[Photo : YONHAP News]

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