Ситуация вокруг Asiana Airlines пока не урегулирована

Компания Asiana Airlines четвёртый день подряд решает проблему с перебоями в поставках бортового питания для международных рейсов. В период с 1 по 3 июля из-за данных проблем были задержаны 63 рейса, 107 самолётов вылетели без питания для пассажиров. Помимо этого, на сайте администрации президента для петиций появилось требование провести расследование ситуации с контрактами на поставки бортового питания с очень жёсткими условиями для поставщиков. Кроме того, профсоюз Asiana Airlines требует ухода руководства компании, ответственного за нынешнюю ситуацию. Комиссия по добросовестной конкуренции уже занялась выяснением ситуации с контрактами на поставку компании питания.













[Photo : KBS News]