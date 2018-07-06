С 30 июня по 3 июля ливневые дожди нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству РК. В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства сообщили, что по всей стране затоплены 8,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Однако уже 4 июля были завершены работы по осушению этих районов. 7200 гектаров затопленной земли приходились на поля, где выращивается рис, 700 гектаров на горох, 119 гектаров на арбузы. Между тем, в провинции Чолла-Пукто в результате ливней погибли 46 тыс. кур. Представители министерства намерены посетить пострадавшие районы с целью принятия эффективных мер по ликвидации последствий дождей.











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