В РК запретили продажу 115 препаратов от гипертонии с содержанием валсартана

В препарате валсартан китайского производства, который используется в качестве сырья для производства препаратов от гипертонии, обнаружено вещество, которое, возможно, вызывает рак. В этой связи в РК запретили продажу 115 препаратов. После появления сообщений о валсартане в южнокорейских больницах и аптеках люди стали активно интересоваться содержанием выписываемых лекарств, опасаясь возможных последствий. В Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств провели проверку 219 препаратов, которые производят 82 компании. Валсартан китайского производства был выявлен в 115 препаратах, которые было решено отозвать из продажи. Пациентам, которым уже назначили данные лекарства, могут бесплатно получить аналоги. Наименования запрещённых препаратов можно проверить на сайте управления и в других интернет-источниках.













[Photo : KBS News]