РК на последнем месте в рейтинге Well-being

10 июля корпорация Cigna Group, специализирующаяся на медицинском страховании, представила рейтинг Cigna 360' Well-being или здоровья населения и качества жизни. Он был подготовлен на основе исследования проводившегося в 23 странах в форме опроса по пяти категориям – физическое здоровье, социальные отношения, семья, финансовое положение, рабочее место. Среди стран, в которых проводились исследования, РК, США, Англия, Франция, Испания, Германия и Китай. В РК в опросе приняли участие 14,5 тыс. человек. Показатель РК составил 51,7 пункта, сократившись на 2,1 пункта по сравнению с прошлым годом. Между тем, высказываются сомнения в объективности рейтинга, который создаётся на основе опросов. Самый высокий показатель в Индии - 70,4 пункта, в Нигерии и Саудовской Аравии- 65,1 пункта. Уровень Китая и США оказался равным – 63,7 пункта. В РК наихудшую оценку давали молодые люди, что может объясняться сложностями, связанными с рождением и воспитанием детей. 97% южнокорейских респондентов указали, что получали в последнее время или получают стресс. Средняя отметка среди 23 стран 86%. Среди причин стресса наиболее часто упоминается работа, проблемы с деньгами, семья.





