РК на последнем месте в рейтинге Well-being

Опубликовано : 2018-07-10 11:53:42 Обновлено : 2018-07-10 12:03:25

РК на последнем месте в рейтинге Well-being

10 июля корпорация Cigna Group, специализирующаяся на медицинском страховании, представила рейтинг Cigna 360' Well-being или здоровья населения и качества жизни.  Он был подготовлен на основе исследования проводившегося в 23 странах в форме опроса по пяти категориям – физическое здоровье, социальные отношения, семья, финансовое положение, рабочее место. Среди стран, в которых проводились исследования, РК, США, Англия, Франция, Испания, Германия и Китай. В РК в опросе приняли участие 14,5 тыс. человек. Показатель РК составил 51,7 пункта, сократившись на 2,1 пункта по сравнению с прошлым годом. Между тем, высказываются сомнения в объективности рейтинга, который создаётся на основе опросов. Самый высокий показатель в Индии - 70,4 пункта, в Нигерии и Саудовской Аравии- 65,1 пункта. Уровень Китая и США оказался равным – 63,7 пункта. В РК наихудшую оценку давали молодые люди, что может объясняться сложностями, связанными с рождением и воспитанием детей. 97% южнокорейских респондентов указали, что получали в последнее время или получают стресс. Средняя отметка среди 23 стран 86%. Среди причин стресса наиболее часто упоминается работа, проблемы с деньгами, семья.   


  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>