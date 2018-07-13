Проблема микропыли стимулирует рост производства защитных масок

Резкое ухудшение ситуации с микропылью в РК стимулировало рост производства защитных масок, респираторов и другой подобной продукции. По данным Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, в прошлом году производство защитных масок выросло на 103%, составив 37 млн долларов. Производство дезинфицирующих препаратов для дома выросло на 12,9% до 90 млн долларов. Между тем, производство лекарственных препаратов сократилось на 24,5% до 1,3 млрд долларов. Это объясняется внесением поправок в список препаратов, относимых к категории медикаментов.









