Проблема микропыли стимулирует рост производства защитных масок

Опубликовано : 2018-07-11 11:28:57 Обновлено : 2018-07-11 11:34:41

Проблема микропыли стимулирует рост производства защитных масок

Резкое ухудшение ситуации с микропылью в РК стимулировало рост производства защитных масок, респираторов и другой подобной продукции. По данным Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, в прошлом году производство защитных масок выросло на 103%, составив 37 млн долларов. Производство дезинфицирующих препаратов для дома выросло на 12,9% до 90 млн долларов. Между тем, производство лекарственных препаратов сократилось на 24,5% до 1,3 млрд долларов. Это объясняется внесением поправок в список препаратов, относимых к категории медикаментов.   




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