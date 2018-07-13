Продолжительность жизни в РК выше средней по ОЭСР

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в РК составила по состоянию на 2016 год 82,4 года. Это на 1,6 года больше, чем средний показатель по странам ОЭСР. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 12 июля. Самые высокие показатели оказались в Японии – 84,1 года, Испании – 83,4 года, Швейцарии - 83,7 года. Между тем, в РК доля людей старше 15 лет, положительно оценивающих состояние своего здоровья, составила 32,5%. Это самый низкий показатель по ОЭСР. Чуть выше отметка в Японии. В Канаде показатель составил 88,4%, а в США- 88%. По уровню курения среди мужчин страна на четвёртом месте – 32,9%. Более высокие показатели в Турции, Латвии и Греции.



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