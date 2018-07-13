Gallup Korea: Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина сократился до 69%

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина сократился на 2% по сравнению с предыдущей неделей, составив 69%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 10 по 12 июля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 21% опрошенных, что на 3% больше. Воздержались от ответа 9%. Люди, давшие отрицательную оценку работе президента, как и прежде, указали на низкий уровень решения проблем экономики и жизни граждан. Также отмечаются чрезмерная уступчивость по отношению к Северу, неэффективное повышение минимального размера оплаты труда. Среди положительных сторон работы главы государства отмечаются активная и успешная внешняя политика, возобновление межкорейского диалога. Демократическую партию Тобуро поддерживают 49% опрошенных, партию Свободная Корея - 10%, партию Справедливого будущего – 6%. Стоит отметить, что партия Справедливости достигла рекордного для себя показателя - 10%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.







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