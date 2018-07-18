В РК растёт число пострадавших от жары

Опубликовано : 2018-07-16 11:07:31 Обновлено : 2018-07-16 18:01:44

В РК растёт число пострадавших от жары

Сильнейшая жара и духота в РК привела к росту числа пострадавших. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, в течение второй недели июля зарегистрировано 180 обращений в больницы с симптомами, связанными с гипотермией. Это в 3,5 раза больше, чем в течение первой недели. Всего с начала июня по настоящий момент в больницы с симптомами гипотермии и её последствий обратился 401 пациент, два человека скончались. 80% пациентов - мужчины, 25% пациентов старше 65 лет. В центре отмечается, что душная погода продлится ещё некоторое время. Рекомендуется максимально ограничить пребывание вне помещений в период с 12 до 5 часов вечера, а также часто пить воду. Особенное внимание своему состоянию в жару должны проявлять люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.   






[Photo : KBS News]

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