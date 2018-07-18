В РК количество пожаров выросло на 41,4%

Опубликовано : 2018-07-16 13:39:22 Обновлено : 2018-07-16 17:35:53

В РК количество пожаров выросло на 41,4%

В первом полугодии в РК зарегистрированы 22.700 пожаров. Об этом говорится в докладе Службы пожарной охраны, представленном 16 июля. В результате данных происшествий пострадали 1.529 человек, в том числе 226 погибли. Это на 41,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Значительное влияние на этот рост оказал пожар в больнице города Миряна провинции Кёнсан-Намдо, в результате которого погибли 39 человек. Объём общего ущерба вырос на 2,4%, составив 239 млн долларов. Указывается, что причиной 11.817 пожаров стала неосторожность. Треть всех пожаров произошли в выходные дни. В Службе пожарной охраны отметили, что, несмотря на меры профилактики, большое количество пожаров, всё ещё фиксируется в зимнее время.   




[Photo : KBS News]

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