В Сеуле прошёл митинг организаций по охране животных

15 июля в центре Сеула состоялся митинг представителей организаций по защите животных. В нём приняли участие около 700 человек. Они требовали запретить на законодательном уровне бесконтрольное убийство собак и кошек, а также употребление собачьего мяса в пищу. Кроме того, они требовали обязать обеспечивать приемлемые условия содержания этих животных в питомниках и других местах их пребывания. Указывается, что многие собаки и кошки находятся в ужасающих условиях, а затем усыпляются в различных целях. В настоящий момент в РК инициированы поправки в закон об охране животных, запрещающие бесконтрольное и несанкционированное убийство животных, а также законопроект, запрещающий употреблять в пищу собак, а также применять кошек для получения каких-либо традиционных лечебных средств. Один из представителей митингующих заявил, что в РК существует проблема насилия над этими животными и до её решения в вопросе защиты животных ещё много задач. Между тем, митинг провели и фермеры, занимающиеся выращиванием собак. Они подчёркивают, что потеряют источник дохода в случае запрета на употребление собачьего мяса. Таким образом, нарушаются их права. Между тем, петиция с требованием запретить употребление собачьего мяса за четыре недели набрала 210 тыс. подписей.







[Photo : KBS News]