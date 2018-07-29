Уволенные 12 лет назад сотрудники KTX восстановлены на работе

Опубликовано : 2018-07-23 10:20:40 Обновлено : 2018-07-23 18:43:44

Уволенные 12 лет назад сотрудники KTX восстановлены на работе

Уволенные 12 лет назад сотрудники компании-оператора скоростных поездов KTX восстановлены на работе. Соответствующая договорённость между руководством компании и профсоюзом было достигнута 21 июля. Сама проблема возникла в 2006 году, когда 280 сотрудников Korail, принятых на работу по контракту в 2004 году, потребовали перевести их в штат. Администрация отказала, и начались забастовки, в результате которых протестующие были уволены, после чего они обратились в суд. При этом суды первых двух инстанций приняли сторону сотрудников компании, но в 2015 году Верховный суд отклонил требования рабочих. Данное дело вновь стало обсуждаться после того, как недавно появились данные о том, что между судом и прежней администрацией президента имелась договорённость о взаимных уступках, в список которых входило вышеуказанное дело. В этой связи переговоры между руководством КТХ и профсоюзом возобновились, в результате которых сотрудники были восстановлены.

[Photo : YONHAP News]

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