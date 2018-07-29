Парламентарий от партии Справедливости Но Хве Чхан покончил жизнь самоубийством

23 июля депутат Национального собрания РК от партии Справедливости Но Хве Чхан покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна многоэтажного дома в центре Сеула, в котором он жил. Тело было обнаружено в 9:40 утра охранником жилого комплекса, который вызвал полицию. На лестничной площадке между 17 и 18 этажами обнаружен его пиджак, в кармане которого находились бумажник с документами и записка. В ней говорится, что Но Хве Чхан действительно получал от блогера под псевдонимом Druid King некие средства, но они не были связаны с какими бы то ни было услугами с его стороны. В письме депутат также просил прощения у своей семьи. Полиция начала расследование. Но Хве Чхан, депутат Национального собрания трёх созывов, находился под следствием по подозрению в получении 50 тыс. долларов от Druid King перед парламентскими выборами в марте 2016 года. Блогер находится в центре скандала вокруг фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. В этом деле замешаны ряд депутатов.

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