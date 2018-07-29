Правительство РК примет дополнительные меры противодействия жаре

Правительство РК намерено принять дополнительные меры противодействия жаре. 22 июля в министерстве административного управления и безопасности озвучили позицию, что сильной жаре следует придать статус природного бедствия. Это связано с растущим ущербом от повышенной температуры воздуха. С 12 по 15 июля по стране зарегистрированы 285 пострадавших от гипертермии. Двое из них скончались. Ожидается, что жара продлится до конца июля. Законопроекты о придании сильной жаре статуса стихийного бедствия инициировались несколько раз, но в профильном министерстве высказались против, объяснив это тем, что меры по противодействию сильной жаре и без того принимаются на уровне бедствия.

[Photo : YONHAP News]