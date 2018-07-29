Развязка проблемы лейкемии ряда сотрудников Samsung Electronics близка

10-летний спор Samsung Electronics и её сотрудников, заражённых лейкемией на производстве полупроводников, может завершиться. Это связано с тем, что компания решила полностью принять предложение координационного комитета, который был создан для разрешения спора. Предложение заключается в том, что комитет самостоятельно примет окончательное решение, учитывая мнения обеих сторон. Спор между администрацией и сотрудниками Samsung Electronics разгорелся после того, как в марте 2007 года от обострения лейкемии скончалась работница одного из заводов компании. Впоследствии о наличии онкологических заболеваний сообщили около 160 работников, 60 из которых скончались. Суть спора заключалась в признании лейкемии профессиональным заболеванием.

[Photo : KBS News]