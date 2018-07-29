Затраты южнокорейской семьи на летний отпуск составят в среднем 631 доллар

Опубликовано : 2018-07-24 11:09:11 Обновлено : 2018-07-24 16:18:07

Затраты южнокорейской семьи на летний отпуск составят в среднем 631 доллар

Министерство сухопутных территорий и транспорта РК представило прогноз передвижения населения в сезон летних отпусков. Указывается, что в среднем семья потратит на поездку внутри страны 631 доллар, что на 60 долларов больше, чем в прошлом году. Министерство определило период особых мер по обеспечению бесперебойной работы общественного транспорта - с 25 июля по 12 августа. В период отпусков наиболее распространённым средством передвижения станет автомобиль – 84,3%. На втором месте автобусы – 9,9%, поезда – 4,2%, самолёты и морские суда. Наиболее посещаемым местом станет восточное побережье. На втором месте южное побережье, на третьем - западное. Что касается зарубежных поездок, то корейцы предпочитают посещение стран Юго-Восточной Азии, Японии и Китая.

[Photo : YONHAP News]

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