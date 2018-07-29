Пик летнего отпускного сезона в РК придётся на конец июля и начало августа

Опубликовано : 2018-07-24 15:00:20 Обновлено : 2018-07-25 10:39:53

Пик летнего отпускного сезона в РК придётся на конец июля и начало августа

В РК наибольшее количество отдыхающих этим летом придётся на период с конца июля по начало августа. Об этом говорится в докладе Корейского транспортного института, составленного на основе анализа результатов опроса среди 5 тыс. домохозяйств. Сообщается, что в вышеуказанный период в отпуск намерены отправиться 40% респондентов. Самая высокая загруженность на дорогах ожидается также в начале августа. 84% респондентов намерены отправиться в отпуск на автомобилях. 29% хотят отдохнуть на восточном побережье, 19% на юге и лишь 9% на побережье Жёлтого моря. Между тем, 36% указали, что не планируют отпуск. Причина состоит в работе или экономических трудностях. 

[Photo : YONHAP News]

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