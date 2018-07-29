Рождаемость в РК продолжает уменьшаться

Опубликовано : 2018-07-25 11:04:41 Обновлено : 2018-07-26 10:36:21

Рождаемость в РК продолжает уменьшаться

В мае в РК было зарегистрировано 27.900 новорождённых. Это на 7,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в докладе Национального статистического управления. Показатель за май опускается ниже отметки в 30 тыс. детей впервые с 1981 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Причиной спада рождаемости называют сокращение численности населения в возрасте от 30 до 35 лет. Между тем, количество зарегистрированных браков сократилось на 7,1%, составив 25 тысяч. Это также минимальная отметка за всю историю. Число разводов выросло на 4,3%, составив 9700. 

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>