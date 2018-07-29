Отпускников призывают проявлять особую осторожность в летний период

Опубликовано : 2018-07-25 12:01:35 Обновлено : 2018-07-25 14:00:10

Отпускников призывают проявлять особую осторожность в летний период

25 июля Корейское агентство по правам потребителей и комиссия по добросовестной конкуренции объявили предупреждение о возможном ущербе, который может быть нанесён потребителям в сезон летних отпусков. Всех граждан, отправляющихся на отдых, призывают проявить осторожность в вопросе аренды жилья и организации поездки. Сообщается, что наиболее часто отдыхающие сталкиваются с различным ущербом потребительских интересов в июле и августе. Показатель постоянно растёт. Если в 2015 году он составил 2.170 случаев, то в прошлом 3.145. В последние три года количество соответствующих заявлений выросло на 20,2%. Из них 25,3% пришлись на случаи, связанные с жильём, 19,8% непосредственно с поездкой, 17,8% с авиаперелётом. В основном, потребители сталкиваются с отменой брони, изменением расписания, задержкой или отказом от возвращения предоплаты. 

[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>