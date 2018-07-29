Отпускников призывают проявлять особую осторожность в летний период

25 июля Корейское агентство по правам потребителей и комиссия по добросовестной конкуренции объявили предупреждение о возможном ущербе, который может быть нанесён потребителям в сезон летних отпусков. Всех граждан, отправляющихся на отдых, призывают проявить осторожность в вопросе аренды жилья и организации поездки. Сообщается, что наиболее часто отдыхающие сталкиваются с различным ущербом потребительских интересов в июле и августе. Показатель постоянно растёт. Если в 2015 году он составил 2.170 случаев, то в прошлом 3.145. В последние три года количество соответствующих заявлений выросло на 20,2%. Из них 25,3% пришлись на случаи, связанные с жильём, 19,8% непосредственно с поездкой, 17,8% с авиаперелётом. В основном, потребители сталкиваются с отменой брони, изменением расписания, задержкой или отказом от возвращения предоплаты.

[Photo : KBS News]