Поток авиапассажиров в РК вырос на 9,4%

Опубликовано : 2018-07-25 12:02:50 Обновлено : 2018-07-25 13:59:24

Поток авиапассажиров в РК вырос на 9,4%

В первой половине года количество авиапассажиров в РК выросло на 9,4% в годовом исчислении, составив 58 млн 70 тыс. человек. Это новый рекорд. Данную информацию предоставили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Рост пассажиропотока на международных линиях составил 13,6%. Перевезены 42 млн 230 тыс. пассажиров. На росте сказалось то, что бюджетные авиакомпании увеличили предложение посадочных мест, а также рост спроса на зарубежные поездки. На внутренних рейсах отмечен спад на 0,4%. Грузовые перевозки выросли на 3,5%. Наибольшее увеличение отмечается по направлениям в Китай, Японию, страны Океании. 

[Photo : YONHAP News]

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