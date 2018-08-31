Вносятся поправки в правила работы Комиссии по добросовестной конкуренции

Опубликовано : 2018-08-21 15:41:28 Обновлено : 2018-08-21 16:05:04

Вносятся поправки в правила работы Комиссии по добросовестной конкуренции

Министерство юстиции РК приняло решение по поводу частичной отмены исключительного права Комиссии по добросовестной конкуренции на подачу исков в отношении компаний. Поправки коснутся вопросов, связанных с картельным сговором, ограничениями поставок, делением рынка и тендерными сговорами. Данная система была принята ещё в 1980 году с целью предотвращения злоупотреблений должностными полномочиями среди чиновников. Спустя 37 лет, благодаря усилиям общественных организаций, она будет отменена. Теперь общественные организации, держатели акций и другие лица смогут самостоятельно обратиться в прокуратуру. 

[Photo : YONHAP News]

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