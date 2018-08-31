Рождаемость в РК продолжает уменьшаться

Опубликовано : 2018-08-22 13:35:42 Обновлено : 2018-08-22 14:32:38

Рождаемость в РК продолжает уменьшаться

Численность новорождённых в РК составила в июне 26.400 человек, что на 8,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в среду в Национальном статистическом управлении. Численность новорождённых в первом полугодии составила 176 тыс. человек, что на 8,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Рождаемость неуклонно снижается с декабря 2015 года. Общий коэффициент рождаемости, который означает число новорождённых на тысячу человек населения, сократился до рекордного уровня 7,0 с 7,9 в прошлом году. Общий уровень фертильности, который означает прогнозируемое число детей, которое женщина способна родить за свою жизнь, сократился за тот же период с 1,17 до 1,05, что также является абсолютным минимумом за весь период сбора данных. Низкая рождаемость на фоне быстрого старения населения уменьшает предложение рабочей силы  и ведёт к росту расходов на  социальное обеспечение, что может уменьшить потенциал экономического роста. 

[Photo : KBS News]

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