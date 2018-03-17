Налоговые поступления в РК в январе составили 34,3 млрд долларов

В январе этого года объём налоговых поступлений в РК составил 34 млрд 300 млн долларов. Это на 2,5 млрд долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Коэффициент собираемости налогов вырос на 0,1%, составив 13,6%. В качестве причины увеличения налоговых поступлений указывается рост поступлений НДС и подоходного налога. Показатель НДС вырос на 1 млрд 300 млн долларов, что объясняется повышением потребительской активности во второй половине прошлого года. Показатель подоходного налога вырос на 844 млн долларов. В период с января по ноябрь прошлого года общий объём налоговых сборов, доходов фондов и других активов составил 374 млрд 589 млн долларов. При этом расходы бюджета достигли 347 млрд долларов. Таким образом, профицит консолидированного бюджетного баланса составил 27 млрд 400 млн долларов.

