В феврале активность на южнокорейском автомобильном рынке упала

Опубликовано : 2018-03-13 11:11:11 Обновлено : 2018-03-13 11:35:26

В феврале активность на южнокорейском автомобильном рынке упала

Продажи автомобилей сократились в РК в феврале на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 125.970 автомобилей. Об этом говорится в докладе, представленном 13 марта министерством промышленности, торговли и энергетики. Продажи отечественных автомобилей сократились на 12,4%, составив 105.339 автомобилей. Показатель импортных авто вырос на 23,9%, составив 20.631 единицу. В феврале было меньше рабочих дней, чем обычно. Кроме того, усилилась конкуренция. В итоге, продажи GM Korea сократились на 48,3%, Renault-Samsung на 33,2%, SsangYong на 12,8%. Продажи зарубежных брендов выросли. Так, доля немецкого автопрома на южнокорейском рынке импортных автомобилей выросла с 56% до 61,1%. Экспорт сократился на 17,1%, составив 165.952 автомобиля.

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