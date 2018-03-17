Ким Хён Чжон вновь отправляется с визитом в США

Начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон в третий раз за последние три недели отправляется с визитом в США, чтобы уладить вопрос с импортными пошлинами на сталелитейную продукцию из РК. Такая активность вызвана серьёзностью возможных последствий решения Вашингтона относительно пошлин. Он донесёт до американских властей прежнюю позицию Сеула о том, что южнокорейская сталь не представляет угрозы для безопасности США. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в прошлом году экспорт из РК в США сократился на 31,5% по сравнению с 2014 годом, а доля РК на профильном американском рынке уменьшилась на 1,1%.

