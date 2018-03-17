GM Motors хочет получить статус зоны иностранных инвестиций

12 марта GM Motors провела рабочую встречу с представителями руководства города Инчхона, провинции Кёнсан-Намдо и министерства промышлености, торговли и энергетики, представив план инвестиций в производство. Ранее компания подала правительству заявку на придание её производственным объектам статуса зоны иностранных инвестиций. Речь идёт о заводах в муниципальном округе Пупхён-гу города Инчхона и в городе Чханвоне провинции Кёнсан-Намдо. В случае предоставления данного статуса компания может быть полностью освобождена от корпоративного налога сроком на пять лет, а в последующие два года получит право на снижение данного налога на 50%. Соответствующая заявка подаётся местным властям, которые направляют её в министерство промышленности, торговли и энергетики.

