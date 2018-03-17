Рост занятости в РК самый низкий за последние 8 лет Video

Опубликовано : 2018-03-14 09:23:04 Обновлено : 2018-03-15 10:03:02

В феврале количество занятого населения РК выросло на 104 тыс. человек по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 26 млн 83 тыс. человек. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, февральский рост занятости является самым низким с января 2010 года. Уровень занятости составил в среднем 65,8%, увеличившись за год на 0,1%, а среди молодёжи до 30 лет – 42,2%. Уровень безработицы составил в прошлом месяце 4,6% трудоспособного населения, сократившись на 0,3% в годовом исчислении. Безработица среди молодёжи до 30 лет сократилась на 2,5% по сравнению с февралём прошлого года, составив 9,8% жителей страны соответствующей возрастной категории. На снижение роста занятости в значительной степени повлияло замедление роста производства в промышленности и сельском хозяйстве.

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