ОЭСР сохранила прежний прогноз роста экономики РК

Организация экономического сотрудничества и развития сохранила прогноз роста южнокорейской экономики, опубликованный в ноябре прошлого года. В соответствии с ним, в этом году рост экономики составит 3%, а в следующем - более 3%. В докладе Economic Outlook, представленном 13 марта, отмечается, что южнокорейская экономика продолжит рост на фоне увеличения объёма экспорта, что обусловлено положительными темпами стабилизации мирового товарооборота. Кроме того, среди причин сохранения положительного прогноза отмечается увеличение доходов домохозяйств из-за роста расходов на нужды социального обеспечения и повышение минимальной зарплаты.

