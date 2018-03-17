В прошлом году товарооборот РК и США вырос на 8,8%

15 марта исполняется ровно шесть лет с момента вступления в силу соглашения о свободной торговле между РК и США. В этой связи министерство промышленности, торговли и энергетики подготовило доклад о результатах сотрудничества сторон в рамках либерализации торговли. Указывается, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 119,3 млрд долларов. Это на 8,8% больше, чем за предыдущий год. В общем объёме южнокорейского товарооборота США занимают 11,3%, это второе место по доле после Китая, на который приходится 22,8%. В прошлом году южнокорейский экспорт в США составил 68,6 млрд долларов, а импорт 50 млрд 700 млн долларов. Профицит торгового баланса составил 17,9 млрд долларов. Между тем, объём профицита сокращается два года подряд. В 2016 году спад составил 9,7%, а в прошлом году 23,2%. Доля РК на импортном рынке США сократилась на 0,2%, составив 3%.Импорт американских товаров вырос на 17,4%. Особенно это касается оборудования для производства полупроводников, полупроводников, СПГ, мяса. Доля США на импортном рынке РК составила 10,6%. Кроме того, инвестиции РК в США выросли на 18,5% до 15,2 млрд долларов. Из США было привлечён капитал в объёме 1,2 млрд долларов. Отметка сократилась на 9,9%. Все эти данные планируется использовать в переговорах РК и США по пересмотру условий соглашения.

