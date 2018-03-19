Глава Банка Кореи ожидает снижения роста цен на жильё

Рост предложения нового жилья в Сеуле и провинции Кёнгидо, а также новые меры по регулированию рынков недвижимости и выдачи кредитов помогут стабилизировать цены на жилье, что замедлит их рост. Об этом заявил управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. Он выступил на парламентских слушаниях, которые представляют собой необходимую процедуру для его утверждения на второй срок в должности главы центрального банка. Он подчеркнул, что денежно-кредитная политика оказывает долгосрочное влияние на экономику. По мнению экспертов, Ли Чжу Ёль является сторонником ужесточения денежно-кредитной политики на фоне возможного роста процентных ставок Федеральной резервной системы США. Затронув ситуацию с криптовалютой, он отметил необходимость поиска способов защиты потребителей и предотвращения незаконных действий. При подготовке законов о регулировании криптововалютных обязательств необходимо соблюдать осторожность, поскольку регулирование транзакций без тесного международного сотрудничества весьма затруднительно.

