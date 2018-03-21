Объём производства морепродуктов в РК вырос на 14,5%

В прошлом году в РК объём производства морепродуктов вырос на 14,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 3 млн 743 тыс. тонн. Об этом говорится в докладе, опубликованном 19 марта в министерстве морского и рыбного хозяйства. В общем объёме на отрасль рыбоводства приходится 62%. Показатели отрасли выросли на 24,3%, составив 2 млн 310 тыс. тонн. В докладе также представлены результаты исследования ситуации с распространением морепродуктов на рынке. По состоянию на 2016 год в стране насчитывалось 213 площадок по оптовому сбыту данной продукции. Через них проходило 1 млн 144 тыс. тонн продуктов, а сумма операций составила 3,2 млрд долларов. В работе таких площадок задействованы 7.145 человек.



